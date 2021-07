Calciomercato, bomba Juventus | Niente ritiro: vuole andarsene subito

Calciomercato: Houssem Aouar diserta il ritiro del Lione. Il centrocampista seguito anche dalla Juventus vuole lasciare il club francese. I dettagli

Come noto, la priorità della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato è quella di rinforzare il centrocampo. Il primo obiettivo è sempre Manuel Locatelli: come raccontato da Calciomercato.it, il talento azzurro vuole solo i bianconeri e prosegue la trattativa con il Sassuolo. Tuttavia, l’Arsenal fa sul serio e ha già presentato un’offerta ufficiale al club neroverde. Cherubini ed il suo staff sono insomma chiamati a stringere i tempi. Ma non solo Locatelli. Soprattutto in caso di partenza di Ramsey, infatti, la Juve potrebbe andare a caccia di un altro centrocampista. In questo senso, tra i nomi circolati anche nel corso delle ultime sessioni c’è quello di Houssem Aouar: arrivano importanti aggiornamenti dalla Francia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Arthur e lo scenario operazione: gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, Aouar non si presenta nel ritiro del Lione! I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘Get French Football News’, il centrocampista francese starebbe disertando il ritiro del Lione. Il classe 1998 si sarebbe presentato solo nel giorno del raduno per parlare col nuovo allenatore, Peter Bosz, per poi disertare i successivi allenamenti dal primo luglio ad oggi. Secondo quanto riferito dal portale, il talento non avrebbe gradito la partenza di Depay e sarebbe sempre più intenzionato a lasciare il Lione. Aouar, a lungo accostato anche alla Juventus ed al PSG, è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato dal club francese almeno 40 milioni di euro. Si profila, però, un ‘muro contro muro’ in casa Lione. La Juventus osserva interessata.