Calciomercato Inter, UFFICIALE | Kolarov rinnova fino al 2022

Annuncio ufficiale dell’Inter: Aleksandar Kolarov prolunga il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2022

In attesa degli annunci riguardo all’addio di Achraf Hakimi, l’Inter ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo prolunga il suo legame con i nerazzurri per un altro anno e firma un contratto fino al 30 giugno del 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’esterno classe ’85 è stato un compagno di squadra di Simone Inzaghi ai tempi della Lazio e nella prossima stagione lo ritroverà come allenatore dell’Inter. Kolarov resta in nerazzurro, consegnando così ad Inzaghi un jolly difensivo.