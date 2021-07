L’Inter fa i conti con le mira delle grandi di Spagna: Barcellona e Real Madrid sul nerazzurro che pensa all’addio

Protagonista assoluto, nel club come in Nazionale. Nicolò Barella ha ormai fatto il salto di qualità. Lo aveva dimostrato già nel campionato con la maglia dell’Inter, diventando il miglior centrocampista della Serie A. Lo ha confermato con la Nazionale: la rete al Belgio nei quarti di finale di Euro 2020 è solo l’esempio lampante del talento del 24enne ex Cagliari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Qualità e quantità che hanno conquistato anche le grandi d’Europa che ora sperano di poter sfruttare – secondo quanto riferisce ‘donbalon.com – le riflessioni dello stesso Barella sul futuro, dopo l’addio di Conte. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Barcellona e Real su Barella

Secondo quanto riferisce lo stesso portale, oltre al Real Madrid anche il Barcellona sarebbe pronto a fiondarsi su Barella e convincere l’Inter con un’offerta importante. Dopo l’addio di Hakimi, la società potrebbe avere la necessità di vendere ancora. Difficile però immaginare che il sacrificato sia proprio Barella considerato dai nerazzurri fondamentale per il futuro.