Calciomercato, distanza sul rinnovo: occhio allo United

La trattativa per il rinnovo tarda ad ingranare e il Manchester United è pronto ad approfittarne: assalto all’attaccante

Chiusa la sfortunata parentesi ad Euro 2020, è tempo di pensare al mercato per i talenti della Francia. Tra questi ce n’è uno che deve chiarire la posizione con il club di appartenenza visto il contratto in scadenza nel 2023 e la trattativa per il rinnovo che non decolla. Si tratta di Kingsley Coman, 25 anni, attaccante di proprietà del Bayern Monaco. Di lui si parla come di un possibile nuovo caso Alaba, difensore che quest’estate ha lasciato il club tedesco a parametro zero per trasferirsi al Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come si legge su ‘as.com’, tra l’ex Juventus e il club tedesco resta una distanza economica importante e un addio non sembrerebbe essere ipotesi così remota. Sul calciatore, classe 1996, c’è forte il Manchester United che potrebbe approfittare delle difficoltà nella trattativa per il rinnovo e farsi avanti.