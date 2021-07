L’attaccante del Napoli Dries Mertens si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra: i tempi di recupero per il belga

Terminati gli Europei con l’eliminazione del Belgio da parte dell’Italia, Dries Mertens si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo ha comunicato il Napoli con una nota dove si legge: “Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, offerta ufficiale per Koulibaly. La risposta del Napoli

Nello stesso comunicato si legge che Mertens dovrà osservare 2-3 settimane di riposo prima di iniziare la riabilitazione. Il Napoli, passano da Gattuso a Spalletti, inizierà il ritiro il 15 luglio, ma il belga comunque non ci sarebbe stato visto l’impegno ad Euro 2020.