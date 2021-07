Milan, vertice con il sindaco Sala per il nuovo stadio: la situazione

Vertice tra la dirigenza del Milan e il Sindaco della città Sala, che ha confermato la volontà di proseguire con il progetto per il nuovo distretto sportivo di San Siro

In casa Milan non si lavora solo al mercato, ma anche alla questione stadio. Oggi pomeriggio, a tal proposito, a Palazzo Marino, il Sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala ha incontrato Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, in rappresentanza del management della stessa società meneghina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel corso dello stesso incontro il sindaco ha confermato la volontà di proseguire con il progetto per la realizzazione del nuovo distretto sportivo di San Siro, con tanto di nuovo Stadio cittadino. Un lavoro di dialogo con gli Uffici dell’Amministrazione Comunale quello del Milan che proseguirà anche in stretto contatto con l’Inter.