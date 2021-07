Italia-Spagna: Luis Enrique presenta la sfida agli azzurri alla vigilia della prima semifinale di Euro 2020. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il ct della Spagna Luis Enrique ha presentato Italia–Spagna. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della semifinale in programma a Wembley. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

PARTITA – “È sempre più difficile. Penso che l’Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. È una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione. L’unico errore che non faremo è non essere la Spagna. Potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito”.

ITALIA – “Io amo l’Italia, mi piace e mi piace Roma, dove ho vissuto un’esperienza bellissima anche se solo di un anno. Per me è sempre un piacere giocare contro l’Italia, lo faremo anche a Novembre in Nations League. Amo tutto dell’Italia e di Roma”.

MORATA CONTRO BONUCCI-CHIELLINI – “Di solito non cerco di parlare dei singoli, anche perché loro si conoscono meglio di quanto possa dire io. Sono compagni e amici nel club. Più che questo però mi preoccupa trovare le soluzioni di gioco migliori per la nostra squadra, pensando a ciò che fa l’Italia e a quale sarà il ruolo di tutti dentro il campo”.