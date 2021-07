Coronavirus, Johnson annuncia la fine delle restrizioni dal 19 luglio

Il premier britannico, Boris Johnson ha formalizzato l’intenzione di procedere dal 19 luglio alla fine delle restrizioni

Arriva il liberi tutti in Gran Bretagna con il premier Boris Johnson che annuncia che dal 19 luglio potranno finire le restrizioni imposte nei mesi scorsi per arginare la pandemia da Coronavirus.

Stando a quanto sottolineato dalla stampa britannica, il premier dovrebbe confermare una gestione delle misure di contenimento lasciata all’esclusivo buonsenso dei singoli cittadini. Un provvedimento che ha fatto però storcere il naso alla comunità scientifica contraria alla questione che potrebbe anche portare a “costruire nuove fabbriche di varianti”.