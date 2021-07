Calciomercato Roma, Rui Patricio in chiusura: solo conferme

Ormai si attende solo la fumata bianca per Rui Patricio. Il portoghese è da tempo il prescelto per difendere la porta della Roma, nella stagione 2021/2022

La Roma stringe i tempi per Rui Patricio. L’affare, che consegnerà un nuovo portiere a Mourinho, è in dirittura d’arrivo. Sky Sport, conferma così le notizie fornitevi in questi giorni da Calciomercato.it. La trattativa per l’estremo difensore del Wolverhampton, messosi in luce nel corso di Euro 2020, con la maglia del Portogallo, è d’altronde già impostata e definita, ormai da tempo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Rui Patricio è pronto un triennale a due milioni di euro più bonus a stagione. Gli inglesi, invece, incasseranno un assegno da circa 10 milioni con i bonus.