Calciomercato Real Madrid, vicino il rinnovo di contratto di Nacho

Il polivalente difensore del Real Madrid, Nacho, ad un passo dalla firma sul prolungamento di contratto per un’altra stagione

Dopo aver perso Sergio Ramos a zero e con Varane corteggiato in maniera serrata dal Manchester United, il Real Madrid non vuole correre altri rischi di fuga in difesa e per questo nelle ultime settimane ha imposto uno sprint alle trattative con Nacho. In scadenza a giugno 2022, il difensore 31enne è molto vicino al rinnovo fino al 2023, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it. Rispetto a qualche mese fa, è caduto il veto del calciatore sul prolungamento di un solo anno, proposto dalla Casa Blanca in ossequio alla politica utilizzata per gli over 30. Un’intesa di massima è già stata raggiunta e le parti stanno ora lavorando agli ultimi e decisivi dettagli. Seguito in passato da Milan, Lazio, Napoli e Roma, Nacho non ha mai nascosto il sogno di dedicare un’intera carriera ai Blancos.