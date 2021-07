Tutto fatto per Sandro Tonali. Il centrocampista italiano continuerà a vestire la maglia del Milan. Giovedì sarà al raduno con il resto della squadra

Non ci sono mai stati dubbi ma la lunga trattativa, per rivedere i parametri dell’accordo, hanno fatto temere il peggio. Ora è davvero tutto fatto: Sandro Tonali, come vi abbiamo raccontato da giorni, sarà ancora un giocatore del Milan.

Calciomercato Milan, ecco i termini dell’accordo col Brescia

Il centrocampista italiano non ha mai avuto dubbi, tanto da decidere di ridursi l’ingaggio per continuare a vestire i colori per i quali ha sempre fatto il tifo. L’accordo prevede che il Milan versi circa 7 milioni di euro, più altri 3 di bonus, al Brescia. Confermato anche l’inserimento del cartellino del giovane Olzer. Giorno 8 luglio, Sandro Tonali potrà così essere a Milanello per il primo giorno di ritiro. Resta fuori dall’affare Lorenzo Colombo, che potrebbe però lasciare il Milan più avanti quando la società avrà trovato un nuovo bomber e il Brescia sarebbe una possibile destinazione.