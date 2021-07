Calciomercato Milan, bomba Isco | La volta buona: assist di Ancelotti

Il Milan ragiona su idee e suggestioni sul calciomercato per arrivare a un nuovo trequartista. Il nome di Isco resta uno dei principali sul tavolo

Per il Milan è tempo di valutazioni sempre più attente sul calciomercato, in attesa del profilo più adatto a rinforzare la rosa. In particolare, il vuoto lasciato attualmente sulla trequarti potrebbe essere presto colmato da un nuovo acquisto roboante. L’addio di Hakan Calhanoglu ha diviso i tifosi e gli addetti ai lavori, dopo il clamoroso passaggio all’Inter, ma ora i rossoneri sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo sensazionale per sistemare la rosa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano: rilancio per Tadic

Stiamo parlando, in particolare, di Isco. Il calciatore spagnolo sembra ormai ai margini del Real Madrid e come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri potrebbe rientrare ben presto nelle mire rossonere per la trequarti. Sarebbe un profilo praticamente ideale da piazzare alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, all’interno del 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Dopo i tanti abboccamenti degli ultimi anni potrebbe essere la volta buona per l’approdo del calciatore a Milano. Di seguito tutte le ultime novità.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Francesco Aquila: “Donnarumma traditore, Locatelli è milanista nel DNA”

Calciomercato Milan, Isco nel mirino: Ancelotti dà una mano

L’uomo giusto al momento giusto per il ruolo giusto. Stavolta tutto potrebbe collimare per l’arrivo di Isco al Milan. Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e nell’ultima stagione ha visto pochissimo il campo con Zinedine Zidane in panchina. Già a gennaio, erano forti le voci di un trasferimento, ma poi non se n’è fatto nulla. Ora le condizioni potrebbero essere differenti, sicuramente al ribasso. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il prezzo del calciatore è in calo. Servirebbe un investimento da 20 milioni di euro per arrivare al ragazzo e Carlo Ancelotti potrebbe svolgere un ruolo centrale nella trattativa. Il tecnico, infatti, potrebbe spingere per la destinazione rossonera. I rapporti tra club, inoltre, sono ottimi e anche Brahim Diaz va verso la fumata bianca, come vi stiamo riportando da diversi giorni. Tutto il Milan aspetta: il matrimonio con Isco stavolta può davvero celebrarsi.