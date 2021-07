Calciomercato Milan, Hauge verso l'addio | È vicino all'Eintracht

Il futuro di Jens-Petter Hauge potrebbe essere lontano dal Milan: l’attaccante norvegese sempre più vicino al trasferimento in Bundesliga

Tutto è iniziato nel corso dei preliminari di Europa League della scorsa stagione: Jens-Petter Hauge ha stregato i rossoneri con due grandi prestazioni e ha convinto Maldini e Massara ad investire su di lui. L’attaccante norvegese classe 2000 ha fatto vedere gesti tecnici importanti in Italia, anche se molto sporadici. Ad un anno di distanza, però, il Milan sta valutando una possibile cessione dell’ex Bodø/Glimt. Il futuro di Hauge potrebbe essere in Bundesliga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, trattativa avanzata | Hauge vicino all’Eintracht Francoforte

Secondo quanto rivelato da ‘Transfermarkt’, Jens-Petter Hauge sarebbe molto vicino al trasferimento all’Eintracht Francoforte e si potrebbe arrivare a breve agli annunci ufficiali. Il club tedesco si conferma tra i più scatenati sul panorama europeo: oggi, infatti, l’Eintracht ha annunciato ufficialmente Santos Borré. Stefano Pioli, quindi, potrebbe perdere un’altra pedina in avanti e la dirigenza del Milan sarebbe così chiamata ad un ulteriore colpo in entrata. Maldini e Massara in questa sessione di mercato devono rinforzare la rosa a disposizione del tecnico emiliano e risolvere le questioni legate ai tanti rinnovi in agenda. Intanto, Hauge potrebbe vedere nella Bundesliga la prossima tappa della sua carriera.