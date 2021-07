Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano: rilancio per Tadic

Calciomercato Milan, la chiusura dell’Ajax non scoraggia il Diavolo che insiste per Dusan Tadic: il punto

L’Ajax ha chiuso la porta per Tadic, dichiarando il giocatore incedibile, ma la partita non è ancora chiusa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, il Milan non intende darsi per vinto per l’attaccante serbo, ritenuto rinforzo ideale per l’attacco di Pioli, e prova ad insistere.

L’offerta di 4 milioni di ingaggio annuo per tre stagioni può essere il grimaldello per sbloccare la trattativa. Una proposta che di sicuro può essere ritenuta intrigante da Tadic, che in Olanda guadagna attualmente 2,3 milioni di euro. A questo punto si attende che sia l’entourage dell’attaccante ad aprire un fronte di discussione con l’Ajax, ma c’è tutta l’intenzione di fare sul serio e spingere, per non arrivare ad agosto.