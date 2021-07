Calciomercato Lazio, Strakosha può partire: nel mirino Gollini dell'Atalanta

Per Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, potrebbe arrivare un rinforzo tra i pali: nel mirino Gollini dell’Atalanta

Porte girevoli a Formello. Pepe Reina è saldo tra i pali. Thomas Strakosha deve ancora decifrare il proprio futuro e la Lazio si guarda intorno. La società biancoceleste potrebbe fare un ultimo tentativo per convincere il portiere albanese (con il contratto in scadenza nel 2022) a prolungare l’accordo con un adeguamento dell’ingaggio. Non è detto che il classe ’95 cresciuto nel vivaio accetti: dal prossimo gennaio potrebbe firmare gratuitamente per un’altra squadra. Le priorità in casa biancoceleste sono gli esterni alti e bassi. Hjsay e Felipe Anderson sono i nomi più gettonati, per entrambe le operazioni c’è ottimismo e Maurizio Sarri spera di averli con sé nel ritiro di Auronzo di Cadore, che inizierà sabato prossimo.

La questione portiere però va risolta e in caso di cessione di Strakosha in questa sessione di mercato – secondo quanto raccolto da Calciomercato.it -, la Lazio dovrebbe virare su un altro profilo. Pierluigi Gollini dell’Atalanta sembra in vantaggio su Alessio Cragno del Cagliari. L’estremo difensore nerazzurro, con l’arrivo a Bergamo di Juan Musso, avrà più concorrenza e starebbe pensando ad un trasferimento in club in cui poter giocare titolare. L’Atalanta chiede intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra al momento ritenuta eccessiva dalla Lazio che però, con l’eventuale uscita di Correa, potrebbe avere nuove risorse per tornare alla carica.