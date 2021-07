Calciomercato Juventus, svolta Pjanic | Allegri fermo: sgarbo e sorpasso

La Juventus lavora alle prospettive sul calciomercato, con tutta l’intenzione di centrare il colpo giusto per rinforzare il suo centrocampo. Le ultime su Pjanic

Il reparto che la Juventus dovrà rinforzare maggiormente sul calciomercato è sicuramente il centrocampo. Nella scorsa stagione, il reparto ha deluso agli ordini di Andrea Pirlo, senza riuscire a garantire quella continuità di rendimento e qualità nelle prestazioni tanto auspicata. I bianconeri accelerano sul fronte Manuel Locatelli, pronti a mettere a segno un colpo costoso, ma dal rendimento assicurato a centrocampo.

Il mediano del Sassuolo è in pole nella lista di Massimiliano Allegri, ma non è l'unico profilo accostato e valutato dalla società bianconera nelle ultime settimane. Il nome di Miralem Pjanic resta, infatti, di grande attualità dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Il Barcellona ha deciso di privarsi del calciatore e non ha intenzione di tenere a bilancio l'alto ingaggio da circa 7 milioni a stagione. Vi abbiamo riportato, infatti, nella giornata di ieri come il Barcellona abbia dato la 'carta di libertà' al regista ex Roma, ma di come sia stato lui a rifiutare quest'opportunità.

Calciomercato Juventus, non si accelera per Pjanic: il Tottenham balza in pole

L’affare Locatelli intanto monopolizza i pensieri della Juventus a centrocampo. Non c’è stato ancora alcun affondo per Pjanic. Per questo, secondo quanto riporta il ‘Daily Express’, ora sarebbe il Tottenham il club a balzare in pole per arrivare al calciatore. Fabio Paratici potrebbe approfittare della stasi da parte dei bianconeri, prima scelta per il centrocampista, per inserirsi nell’affare e concretizzare l’acquisto. Gli Spurs attualmente sono davanti anche al Manchester United. Vedremo se l’operazione decollerà o se la Juventus reagirà per il ritorno di Pjanic.