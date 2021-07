Il Tottenham sembra restio a cedere Harry Kane ed allora il grande colpo in attacco può essere Antoine Griezmann

Fabio Paratici ha messo le cose in chiaro, semmai ce ne fosse bisogno. Il Tottenham non ha intenzione di cedere Harry Kane. L’attaccante inglese è protagonista di un ottimo Europeo, con la doppietta contro l’Ucraina che ha mandato in semifinale la Nazionale di Southgate. Per lui da tempo si parla di un addio agli ‘Spurs’: la Juventus è una delle società interessate a Kane, ma anche il Manchester City di Guardiola è da tempo sulle sue tracce.

Entrambi i club devono però rivedere i loro progetti, considerata la volontà del club londinese di non cedere Kane. Ecco allora che ‘sport.es’ indica l’alternativa in casa Citizens per l’attacco dei campioni d’Inghilterra. Il nome è quello di un calciatore accostato anche ai bianconeri nel caso in cui Ronaldo dovesse andare via. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, niente Kane per il City: si punta Griezmann

Secondo il quotidiano spagnolo è Antoine Griezmann il possibile piano B del Manchester City per l’attacco. Il francese sembra non essere più centrale nel progetto di Koeman che dovrebbe basarsi sul tridente Messi–Aguero–Depay. Una scelta che aprirebbe le porte all’addio, anche per la necessità del Barcellona di fare cassa e tagliare il monte ingaggi.

Griezmann quindi potrebbe finire al Manchester City al posto di Kane, con la Juventus che in un colpo solo si ritroverebbe privata di un doppio obiettivo di mercato.