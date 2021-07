Calciomercato Juve, non solo Cuadrado | Allegri lo blinda: è incedibile!

Calciomercato Juve: Cuadrado rinnoverà il contratto fino al 2023. Futuro già deciso anche per Rabiot: è incedibile

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri conterà sicuramente in rosa Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Come confermato dal ‘Corriere dello Sport’, è tutto fatto per il rinnovo dell’esterno colombiano, che prolungherà con i bianconeri per un’ulteriore stagione, fino al 2023. Il laterale è attualmente impegnato in Copa America e si attende la fine della competizione per l’annuncio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Frabotta alla Roma in attesa di Spinazzola: la situazione

Non si muoverà da Torino nemmeno Rabiot: il francese ha convinto anche Allegri e sarà uno dei protagonisti del nuovo centrocampo bianconero. L’ex PSG è ritenuto incedibile e, come riferito dal quotidiano romano, rimarrà sicuramente alla Juve.