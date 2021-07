Calciomercato, UFFICIALE | Niente Inter: Santos Borré passa all'Eintracht

Ora è ufficiale, niente Inter per Santos Borré: l’attaccante colombiano del River Plate passa all’Eintracht Francoforte a parametro zero

Si chiude una delle possibili occasioni low cost per l’attacco dell’Inter. Quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi sulle pagine di Calciomercato.it, oggi è divenuto ufficiale: Rafael Santos Borré passa all’Eintracht Francoforte a parametro zero. Confermato anche il quadriennale che legherà l’attaccante colombiano al club tedesco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Welcome, Rafael! 👋🇨🇴 Eintracht Frankfurt is delighted to announce the signing of Rafael Santos Borré from @RiverPlate on a four-year contract! ✍️#SGE pic.twitter.com/DzXwnatVSy — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) July 5, 2021



L’ormai ex River Plate, come rivelato in esclusiva su queste pagine, è stato un profilo valutato dall’Inter per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi. Niente Serie A, però: Santos Borré giocherà in Bundesliga dalla prossima stagione.