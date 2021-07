Calciomercato Inter, svolta Nainggolan | Chiusura in settimana: c'è la data

Calciomercato Inter: Nainggolan è ad un passo dal ritorno, definitivo, al Cagliari. C’è già la data: tutti i dettagli

Potrebbe essere questa la settimana del ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è sempre più vicino al club rossoblù, stavolta per restarci: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è attesa entro giovedì la chiusura della trattativa che riporterà il 33enne in Sardegna. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riferito dal quotidiano romano, il club nerazzurro lascerà partite Nainggolan pagando una buonuscita, che verrà però spalmata su più anni. Sono dunque giorni decisivi per il suo trasferimento al Cagliari. L’Inter si prepara a salutare anche Nainggolan.