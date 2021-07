Lionel Messi mette in agitazione l’Inter: la Pulce vuole come compagno al Barcellona con un calciatore nerazzurro

Non ha ancora firmato il nuovo contratto con il Barcellona, ma Lionel Messi non si vede lontano dalla maglia blaugrana. L’ufficialità del nuovo accordo è legata alle regole sul salary cup presenti nelle Liga, ma tutto lascia pensare che a breve la Pulce firmerà il nuovo contratto. Anche per questo il fuoriclasse argentino lavora sul futuro della squadra ed ha un obiettivo chiaro: giocare con Lautaro Martinez.

Lo riferisce 'donbalon.com', secondo cui la Pulce è consapevole che il 'Toro' non può arrivare in questa finestra di mercato ed è pronto ad attendere il 2022 per vederlo in maglia blaugrana.

Calciomercato Inter, Messi vuole Lautaro Martinez

Secondo il portale spagnolo Messi vorrebbe Lautaro Martinez e l’attuale attaccante dell’Inter non vedrebbe l’ora di giocare con il compagno di Nazionale. Una idea però valida per il 2022 quando, senza rinnovo, sarà in arrivo la scadenza di contratto per il ‘Toro’.



Intervenuto a ‘Calciomercato.it’, l’agente di Martinez Alejandro Camano ha spiegato che l’Inter considera importante il calciatore e aggiungendo: “Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con la società”. Martinez al Barcellona nel 2022 prenderebbe il posto di Aguero, altro calciatore gradito a Messi.