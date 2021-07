Calciomercato Inter, dalla Spagna: Lautaro Martinez molto vicino all’Atletico Madrid

Calciomercato Inter, si riscalda improvvisamente la pista Lautaro Martinez all’Atletico: dalla Spagna filtrano le cifre dell’affare

Sessione di mercato difficile per l’Inter, come noto, per la necessità di monetizzare dalle cessioni. L’obiettivo della società sarebbe limitare i danni con la partenza del solo Hakimi, ma rimane in bilico il futuro di Lautaro Martinez. Nerazzurri che non vorrebbero cederlo, ma dalla Spagna arrivano notizie di una partenza in direzione Atletico Madrid. Addirittura, l’affare, secondo ‘elgoldigital.com’, sarebbe ben avviato.

Inter, Lautaro Martinez verso l’Atletico: i termini dell’accordo

Tra il giocatore e la dirigenza dei ‘Colchoneros’ ci sarebbe un’intesa, ottenuta già da tempo, su un contratto quinquennale fino al 2026 e un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. La cifra del trasferimento dall’Inter, invece, si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. Simeone ha sempre apprezzato le qualità dell’attaccante argentino e la società madrilena vorrebbe con lui comporre almeno per il prossimo anno una coppia da favola con Luis Suarez, avendo, di fatto, già il suo erede designato per il futuro. Pista da seguire con grandissima attenzione nei prossimi giorni, che se confermata sarebbe clamorosa.