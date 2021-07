Calciomercato Inter, per il dopo Hakimi il candidato numero uno resta Bellerin: principio di accordo, la trattativa prosegue con l’Arsenal

Come ampiamente previsto, l’Inter saluta di fatto Hakimi, destinato al Psg, per quella che nei desideri dei dirigenti nerazzurri dovrebbe essere l’unica cessione di peso per ovviare ai problemi finanziari. La partenza del marocchino, ovviamente, apre un vuoto sulla fascia destra da colmare nel miglior modo possibile. E in tal senso, Marotta e Ausilio sembrano aver fatto la loro scelta: il nome è quello di Hector Bellerin, per cui procede la trattativa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter punta la firma | “Marotta pronto a tutto”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Bellerin per il dopo Hakimi: la richiesta dell’Arsenal

Calciomercato.it vi aveva anticipato una settimana fa il gradimento di Bellerin alla pista Inter. Arrivano conferme dalle colonne di ‘Sport’, in Spagna, che riferisce come ci sia un principio di accordo anche economico con il giocatore. Adesso, serve trovare la quadra con l’Arsenal, che sempre come anticipato dalla nostra redazione valuta il laterale tra i 20 e i 25 milioni di euro. La richiesta sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo, Inter che va a caccia del prestito con diritto di riscatto. Contatti in corso per accordarsi sulla formula. Bellerin, come raccontato da Calciomercato.it, era mesi fa anche nel mirino della Juventus.