Sebastian Giovinco nel mirino del Venezia. Il club neopromosso in Serie A punta all’ex attaccante della Juventus

Sebastian Giovinco, assente dall’Italia dal 2015, può finalmente far ritorno in Serie A. Il calciatore, che lo scorso gennaio ha compiuto 34 anni, stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe finito nel mirino del Venezia. I lagunari pensano all’ex Juventus per rafforzare l’attacco dopo la promozione.

Giovinco ha un contratto con l‘Al-Hilal in scadenza nel 2022 e potrebbe dunque anticipare il ritorno in patria per puntare ad una chiamata in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Una grande stagione nel massimo campionato, con la maglia del Venezia, infatti, non potrebbe passare inosservata.