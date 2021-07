Dopo essere stato esonerato dal Napoli e aver salutato anzitempo la Fiorentina, piovono critiche su Gattuso: “Ne esce ridimensionato”

Sono stati mesi complicati per Gennaro Gattuso. Dopo la grande cavalcata del suo Napoli, che nel girone di ritorno ha viaggiato su ritmi importanti, ha mancato l’accesso alla prossima Champions League all’ultima giornata di campionato. Il rapporto con De Laurentiis, poi, ha portato all’inevitabile rottura e all’addio al club partenopeo. Sono bastate poche settimane, però, a ‘Ringhio’ per trovare una nuova e prestigiosa panchina: quella della Fiorentina. Quello che doveva essere un nuovo inizio, però, si è tramutato velocemente in un finale inatteso: Gattuso ha lasciato la panchina ‘Viola’ per delle discrepanze con la società. Infine, come se non bastasse, la sua candidatura per la panchina del Tottenham è stata rigettata dai tifosi. Ora, piovono altre critiche sul tecnico calabrese. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Fiorentina, Padovan: “Gattuso ne esce molto ridimensionato”

Il giornalista di ‘Sky Sport’, Giancarlo Padovan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ sulle ultime vicissitudini che hanno coinvolto Gattuso: “A Napoli non ha passato un bel periodo né come allenatore né come uomo. La Fiorentina sarebbe stata una sorta di Paradiso, ma è stato tradito”. Da chi? “Non so se da Commisso, da Jorge Mendes da Paratici, che magari gli aveva promesso la panchina del Tottenham“. Come raccontato su queste pagine, i tifosi degli ‘Spurs’ si sono rivoltati al possibile arrivo del tecnico calabrese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>>Gattuso: “Il Napoli, Mendes, la Fiorentina e il caos Tottenham: ecco le mie verità”

Padovan, poi, rincara la dose: “Indubbiamente Gattuso esce fortemente ridimensionato dall’ultimo anno e mezzo. Faccio fatica a riconoscere nel Gattuso allenatore il Gattuso giocatore”. La carriera da allenatore dell’ex bandiera del Milan sta vivendo una battuta d’arresto ed il prossimo periodo sarà molto importante per definire quello che sarà il suo futuro. In questa vicenda, in ogni caso, resta il sincero apprezzamento di Paratici nei suoi confronti. Ora Gattuso è di nuovo in cerca di una panchina.