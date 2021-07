Grande fermento in ottica calciomercato Cagliari. I sardi pronti a rinforzare la rosa di Semplici con due colpi. Simeone può partire

Chiuso il colpo Strootman in mediana, gli uomini mercato del Cagliari continuano a lavorare per regalare al tecnico Leonardo Semplici altri rinforzi anche nelle altre zone del campo. In particolare, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i rossoblu sarebbero sulle tracce di Abdu Contè, terzino sinistro portoghese di origini guineane classe 1998, che milita in patria con il Moreirense. In sudamerica, invece, fari puntati su Pablo Galdames, 24enne centrocampista cileno che si è appena svincolato dal Velez e potrebbe quindi arrivare a costo zero. In uscita, infine, attenzione a Giovanni Simeone: il centravanti argentino ha attirato l’attenzione del Marsiglia.