Calciomercato Serie A, un’altra big su Belotti! I dettagli

Calciomercato: anche l’Atalanta di Gasperini sarebbe sulle tracce di Belotti. Possibile sfida a Milan e Roma: i dettagli

Non solo Milan e Roma per il ‘Gallo’ Belotti. Un’altra big di Serie A starebbe infatti pensando all’attaccante della Nazionale attualmente impegnato ad Euro 2020. Il capitano del Torino è in scadenza di contratto nel 2022 e, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta di Gasperini. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Anche il club bergamasco, riferisce il quotidiano, starebbe valutando i costi di un eventuale assalto al centravanti, possibile però soltanto nel caso in cui nelle prossime settimane dovessero arrivare importanti offerte per Zapata o Muriel. In caso di proposte irrinunciabili per uno dei due, l’Atalanta punterebbe dunque su Belotti, che ad un anno dalla scadenza del contratto è comunque valutato da Cairo almeno 25-30 milioni di euro. Milan e Roma sono avvisate.