Dopo Spinazzola e Sarabia, un altro calciatore dato in dubbio per Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020 in programma martedì

Italia-Spagna è la prima delle due semifinali di Euro 2020. Martedì sera a Wembley, le squadre di Mancini e Luis Enrique si giocheranno l’accesso alla finalissima dell’11 luglio. Un appuntamento al quale mancherà sicuramente Leonardo Spinazzola che contro il Belgio ha subito una lesione al tendine d’Achille. Anche le Furie Rosse hanno i loro problemi con il preannunciato forfait di Sarabia e non solo. L’allenamento di sabato, infatti, ha visto il forfait di Aymeric Laporte. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il forte difensore del Manchester City, sempre titolare ad Euro 2020, è stato tenuto a riposo dallo staff tecnico spagnolo. Una scelta precauzionale che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza in campo martedì contro l’Italia. Grande attenzione comunque da parte di Luis Enrique che vede nell’ex Athletic uno delle colonne della sua retroguardia.