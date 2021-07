Italia, Chiesa tra il gol all’Austria e la Spagna: “Vinciamo per Spinazzola”

Da Spinazzola a Mancini, dal gol all’Austria alla Spagna: Federico Chiesa parla del suo Europeo e delle ambizioni in vista della semifinale

Per Spinazzola. Federico Chiesa si unisce al coro dell’Italia e vuole dedicare il trionfo ad Euro 2020 allo sfortunato compagno di squadra. Intervistato da ‘Uefa.com’, l’attaccante della Juventus spiega: “Mi dispiace tantissimo per Spinazzola, stava facendo benissimo. E’ un grande giocatore e ci mancherà: ma ora deve pensare soltanto a recuperare. Noi cercheremo di regalargli una grande gioia”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Da Spinazzola al gol all’Austria: “Una sensazione fantastica portare il nome della mia famiglia così in alto. Sono orgoglioso. E’ stata una gioia immensa”. Si passa poi al Belgio: “Abbiamo fatto una grande partita ed è merito del lavoro svolto di Mancini, dell’idea di calcio che ha portato, del suo entusiasmo. Cosa ci ha detto a fine gara? E’ la forza del nostro gruppo. Ci vogliamo tutti bene, questo grande entusiasmo l’ha portato il mister”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Italia-Spagna, Chiesa: “Partita difficilissima”

Infine, la Spagna, avversaria in semifinale: “Sarà una partita difficilissima. E’ una squadra che tiene molto palla, come noi. Giocano con il 4-3-3, noi siamo più dinamici con ruoli che si spostano in fase difensiva e offensiva. Non ci ispiriamo alla Spagna, ma abbiamo idee di gioco simili: possesso palla, pressing alto, cercare di dominare l’avversario”