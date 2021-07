Formula 1, Gp Austria: Verstappen vince ancora, Sainz quinto

È terminato da poco il Gran Premio d’Austria di Formula 1. Ancora una vittoria per uno straordinario Max Verstappen. Hamilton giù dal podio

Ancora un successo per Max Verstappen che porta la sua Red Bull per la seconda volta di fila sul gradino più alto del podio, collezionando la 15/a vittoria in Carriera, quinta in questa stagione. L’olandese ha così allungato a +32 punti su Lewis Hamilton, quarto al traguardo, nella classifica mondiale della Formula 1. Al secondo posto in Austria si piazza Bottas che precede Lando Norris.

Quinta la Ferrari di Carlos Sainz grazie alla penalità comminata a Sergio Perez, mentre Charles Leclerc conclude in ottava posizione:

Verstappen (Red Bull) Bottas (Mercedes) Norris (McLaren) Hamilton (Mercedes) Sainz (Ferrari) Perez (Red Bull) Ricciardo (McLaren) Leclerc (Ferrari) Gasly (Alpha Tauri) Alonso (Alpine) Russell (Williams) Tsunoda (Alpha Tauri) Stroll (Aston Martin) Raikkonen (Alfa Romeo) Vettel (Aston Martin) Giovinazzi (Alfa Romeo) Latifi (Williams) Schumacher (Haas) Mazepin (Haas)

OUT Ocon (Alpine)

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2021

1 M. Verstappen Red Bull 182 punti

2 L. Hamilton Mercedes 150

3 S. Perez Red Bull 104

4 L. Norris McLaren 101

5 V. Bottas Mercedes 92

6 C. Leclerc Ferrari 62

7 C. Sainz Ferrari 60

8 D. Ricciardo McLaren 40

9 P. Gasly AlphaTauri 39

10 S. Vettel Aston Martin 30

11 F. Alonso Alpine 20

12 L. Stroll Aston Martin 14

13 E. Ocon Alpine 12

14 Y. Tsunoda AlphaTauri 9

15 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1

16 K. Raikkonen Alfa Romeo 1

17 G. Russell Williams 0

18 M. Schumacher Haas 0

19 N. Mazepin Haas 0

20 N. Latifi Williams 0