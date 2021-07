L’Uefa ha reso nota la squadra arbitrale che martedì dirigerà la prima semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna

Cresce l’attesa per le semifinali di questo Euro 2020, che non ha risparmiato diverse sorprese. Non ci sono infatti squadre come Francia, Germania, Portogallo e Belgio ma c’è un ‘intruso’ come la Danimarca oltre a quelle che sono state le squadre migliori del torneo come Italia e Inghilterra. E infine la Spagna, arrivata a questo punto non senza fatica e che affronterà gli Azzurri martedì sera nella prima semifinale di Wembley.

L’Uefa ha già designato e comunicato quella che sarà la squadra arbitrale che dirigerà il match: fischietto al tedesco Felix Brych, che ha diretto anche Ucraina-Inghilterra a Roma, coadiuvato dagli assistenti connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Tedeschi anche il Var Marco Fritz e gli assistenti Var Christian Dingert, Christian Gittelmann e Bastian Dankert. Il IV Uomo sarà invece il russo Sergei Karasev.