In casa Spezia c’è da sostituire Vincenzo Italiano in panchina. Il nome del momento è quello di Thiago Motta balzato in pole

Operazione riconferma per lo Spezia che è reduce da una buona stagione di Serie A culminata con una salvezza convincente sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il giovane allenatore ha però recentemente lasciato il club ligure per accasarsi alla Fiorentina, dove vorrebbe portare anche il pupillo Erlic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per raccogliere l’eredità di Italiano, come sottolineato da ‘Sky Sport’, lo Spezia avrebbe scelto Thiago Motta. La società bianconera punta a chiudere nella giornata di domani per poter iniziare al più presto il nuovo corso formalizzando il tutto. Superata quindi la concorrenza per Motta, allenatore giovane ed in linea con le ambizioni del club.