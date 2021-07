Primo colpo in uscita per la Roma di Mourinho: Cengiz Under vola al Marsiglia, ecco cifre e dettagli

Era nell’aria e si attendevano solo gli annunci ufficiali, che sono arrivati. Cengiz Under lascia la Roma dopo quattro anni (88 presenze e 17 gol) in cui è riuscito solo a sprazzi a dimostrare le due qualità e potenzialità. La seconda parte di stagione nella sua prima annata aveva fatto ben sperare, Francesco Totti ha speso tante volte parole al miele per lui, ma alla fine la sua avventura alla Roma si è chiusa in maniera abbastanza inevitabile. I mesi con il Leicester non lo hanno rilanciato, tutt’altro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ufficiale: Under dalla Roma al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto

Ora il turco, reduce da Euro 2020 in cui ha affrontato proprio l’Italia all’Olimpico in quella che è stata la partita d’addio al suo ormai ex stadio, potrà ripartire dal Marsiglia che con la Roma tratta anche Pau Lopez. Confermato il prestito con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita.

Ecco il comunicato ufficiale dei giallorossi: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore dell’AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione”.