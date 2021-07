Il Milan guarda in Belgio per rafforzare la rosa. L’ultima idea porta al Club Bruges: occhi puntati su Ignace Van de Bremt

Il Milan è tra le squadre più attente ai giovani. I rossoneri, ancora una volta, guardano in Belgio per rafforzare il proprio organico, anche in vista del futuro. L’ultima idea porta a Ignace Van der Brempt.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Si tratta di un calciatore classe 2002 del Club Bruges. I rossoneri – come riporta ‘Voetbal24’ – sarebbero interessati a portare in Italia il giovane esterno, che nel corso dell’ultima stagione, ha giocato soprattutto da terzino da destro ma si è disimpegnato anche come ala, oltre che da centrale.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Tonali: i termini dell’accordo

L’idea del Milan sarebbe quella di acquistare il calciatore, versando nelle casse del club belga, una cifra vicina ai 2,5/3 milioni di euro e di girarlo in prestito alla Cremonese o al Brescia.