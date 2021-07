Il Milan sognava il colpo in attacco, ma arriva l’annuncio che gela completamente i tifosi rossoneri e Maldini

Esterni, centrocampo e attacco. Il lavoro del Milan sul calciomercato è tutt’altro che finito qui e Maldini sta lavorando ai prossimi colpi. Maignan e Tomori sono già arrivati, Brahim Diaz dovrebbe farlo molto presto e con lui anche Tonali dovrebbe fare ritorno a ‘San Siro’ a cifre diverse. Poi tanti i nomi da Bakayoko a Pjanic, Olivier Giroud e non solo. Anche Yaremchuk, come vi abbiamo raccontato, è finito nel mirino del Milan per l’attacco soprattutto dopo le buonissime prestazioni a Euro 2020. Ma il Gent chiede parecchio e per questo non è partita nessuna trattativa. A questa lista si è aggiunto di recente anche Dusan Tadic, capitano e faro dell’Ajax, numero 10 in grado di fare qualsiasi ruolo in avanti.

Calciomercato Milan, Overmars chiude per Tadic: “Resta qui, è il nostro cemento”

I rossoneri ci stavano facendo più di un pensierino, sarebbe stato un colpo super con il serbo che avrebbe gradito parecchio una nuova avventura in compagnia di Ibrahimovic. In Olanda, però, non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare, come annunciato in maniera secca da Marc Overmars, ds dell’Ajax. “Non è in vendita in questa stagione”, le sue parole riportate al ‘Telegraaf’, in risposta alle voci sul Milan. “Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante. Lui è il cemento tra i mattoni dell’Ajax”, le dichiarazioni che chiudono le porte alla Serie A in maniera quasi brutale. Overmars tempo fa aveva definito Tadic un giocatore dal valore ‘inestimabile’, un ‘professionista esemplare, che prende sotto la sua ala protettiva anche i giovani. Dà la mentalità totale che è necessaria per scendere in campo al meglio”.