Il Milan lavora sulla trequarti dopo l’addio di Hakan Calhanoglu e la permanenza alle porte di Brahim Diaz. Anche Isco nel mirino

Caccia aperta ad un nuovo trequartista per il Milan che lavora al dopo Calhanoglu. L’addio del turco a costo zero ha infatti lasciato un vuoto importante nell’organico di Stefano Pioli che spera di ricevere in regalo quanto prima un sostituto all’altezza. È esattamente quanto stanno facendo Maldini e soci, che secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ sono al lavoro in tal senso tenendo gli occhi puntati in casa Real Madrid. Il grande obiettivo è rappresentato dallo spagnolo Isco, in passato accostato spesso anche alla Juventus, che è reduce da un paio di stagioni ampiamente sottotono. Nell’ultima il fantasista ex Malaga ha giocato 25 partite in Liga, di cui solo 8 dall’inizio e senza gol realizzati, certificando ulteriormente la fine del suo ciclo a Madrid dove potrebbe appena incrociare i destini con Carlo Ancelotti, di cui fu il primo acquisto nella prima avventura madrilena dell’ex allenatore del Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, assalto a Isco: doppio affare col Real Madrid

Non è una trattativa semplice anche se la quotazione economica dello stesso Isco si è ridimensionata, pur restando un calciatore di fascino e respiro internazionale. I rossoneri in più rispetto alla concorrenza hanno gli ottimi rapporti con la dirigenza del Real e lo stesso Carlo Ancelotti. La grande prova è rappresentata dalla trattativa per la permanenza a Milano di Brahim Diaz, pronto a restare in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni e contro-riscatto fissato a 27. Il Milan spera di raddoppiare inserendo anche Isco dal Real provando la stessa formula per averlo in saldo tra una stagione.

Le alternative per la trequarti portano a Tadic che però ha superato i 33 anni, oltre che a Ziyech col quale c’è però da trattare col Chelsea. Con i londinesi dopo l’affare Tomori il canale è aperto e piacciono anche Bakayoko e Giroud: quest’ultimo verrà ingaggiato solo se verrà liberato. Un pacchetto al quale però il Chelsea non ha intenzione di fare sconti.