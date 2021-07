Dopo il pesante infortunio di Spinazzola la Roma guarda con forza alla corsia di sinistra. Nel mirino anche il sogno Robin Gosens

Brutta botta in casa Roma dopo l’ultima partita dell’Italia vinta contro il Belgio. Visto il grave infortunio di Leonardo Spinazzola, che dovrebbe tenerlo ai box per un lungo periodo, i giallorossi sono a caccia di un nuovo laterale mancino. La società capitolina ad ogni modo ha intenzione di attendere a braccia aperte il proprio esterno sinistro, ma è inevitabile pensare anche al mercato, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, che evidenzia come il vero sogno in quella zona di campo, forse anche prima dell’infortunio, sia Robin Gosens laterale dell’Atalanta reduce da un grande Europeo. Con la maglia della Germania ha confermato tutto quanto di buono fatto vedere col club, ed oggi ha costi elevatissimi non inferiori ai 40 milioni di euro.

Calciomercato Roma, le alternative a Gosens: da Alonso a Biraghi

Su Gosens ci sono però anche big europee del calibro di Juventus e Barcellona. Pinto si è informato, ma sembra un’operazione difficilissima considerando anche la volontà dell’Atalanta di tenerlo ancora a Bergamo. In alternativa quindi il dirigente lusitano ha pensato a Marcos Alonso che ha un costo più accessibile e un passato in Italia con un contratto in scadenza 2023. Nei prossimi giorni però la Roma può anche percorrere una pista che porterebbe a Cristiano Biraghi, che non costa oltre i 10 milioni di euro. Chiude il quadro la pista legata al giovane Frabotta della Juventus, ritenuta però scelta di ripiego.