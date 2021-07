Fabio Paratici è tornato a parlare della Juventus. L’ex Direttore sportivo bianconero ha svelato che il club di Agnelli è stato vicino ad acquistare Berardi

Domenico Berardi avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Il calciatore è stato davvero molto vicino ai bianconeri.

Ad ammetterlo, senza troppi giri di parole, è stato l’ex Ds del club, oggi al Tottenham, Fabio Paratici: “Era molto molto vicino – ammette nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport – Ma sono felice per lui, siamo stati in contatto per tre anni, aveva appena iniziato e iniziammo a trattarlo a gennaio di quand’era in Serie B. E’ un grandissimo talento e sarebbe stato un peccato non mostrarlo a livello internazionale”.