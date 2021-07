Calciomercato Juve e Milan, sfuma la pista Trincao | Annuncio UFFICIALE

Il futuro del calciatore è stato deciso. Il Barcellona ha pubblicato il comunicato ufficiale per annunciare la sua partenza sul calciomercato. Niente Italia

Il profilo di Francisco Trincao è stato accostato a lungo ai club italiani nelle scorse settimane. L’esterno portoghese era in odore di uscita ormai da diverso tempo, dato che Koeman e Laporta avevano intenzione di puntare su altri calciatori nel suo ruolo. Al talento sono state accostate a più riprese anche le big italiane, su tutte Juventus, Milan e Roma, ma ora l’ipotesi sfuma definitivamente per il calciatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Trincao, infatti, ripartirà con il Wolverhampton, club che lo accoglie in prestito con diritto di riscatto. Ora c’è anche il comunicato ufficiale per il trasferimento dell’esterno portoghese. Di seguito quanto pubblicato dal Barcellona sul suo sito per annunciare l’affare: “FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per la cessione del giocatore Francisco Trincao fino il 30 giugno 2022″.