La Juventus resta alla finestra sulla situazione di Dembele: il Barcellona forza la mano per il rinnovo dell’attaccante francese

E' scontro tra Barcellona e Ousmane Dembele. Il club blaugrana spinge per il rinnovo dell'attaccante francese, nuovamente fermo ai box dopo l'infortunio rimediato con la Francia agli Europei.

L'ex Borussia Dortmund però non ha ancora dato una risposta al presidente Laporta, con la situazione che rimane delicata considerando che il suo contratto è in scadenza le prossima estate con il Barça.

Juventus, Dembele spalle al muro: la mossa del Barcellona

Laporta e la dirigenza faranno un nuovo tentativo prossimamente e sarebbero intenzionati a forzare la situazione come scrive il quotidiano ‘Mundo Deportivo’. Il Barcellona, in sostanza, vorrebbe dare un ultimatum a Dembele: senza prolungamento del contratto, il giocatore rischierebbe di restare lontano dal campo e non giocare per un anno prima di andare via a parametro zero nel luglio 2022. Si attende in questo senso quale sarà la prossima mossa di Dembele, che per il momento non avrebbe fatto pervenire nessun segnale al Barça su un ipotetico rinnovo. Alla finestra sul classe ’96 restano diverse big d’Europa, compresa la Juventus che è da tempo sulle tracce del talento transalpino.