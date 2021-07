Calciomercato Inter, Marotta affonda il colpo | Lo blocca per il 2022

Il futuro dell’Inter è allo snodo cruciale per quanto riguarda le mosse sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero presto affondare il colpo in attacco

L’Inter valuta novità e prospettive sul calciomercato, alla ricerca di nomi importanti da regalare a Beppe Marotta. I nerazzurri, in particolare, si concentrano sulle possibili mosse in attacco, dopo l’addio di Achraf Hakimi al club milanese, che dovrebbe portare in dote 70 milioni di euro da mettere in cascina per la società nerazzurra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, accordo e addio | Direzione Benfica

Una cifra che servirà soprattutto per sistemare i conti, ma che non esclude altri addii altisonanti nella rosa attuale. Uno su tutti potrebbe essere quello di Lautaro Martinez. L’Inter continua a chiedere 90 milioni di euro per il cartellino del Toro, che si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione agli ordini di Antonio Conte, incrementando sempre di più il bottino in termini realizzativa e per la qualità eccelsa del gioco mostrato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la Roma mette nel mirino l’esterno | C’è un sondaggio!

Calciomercato Inter, Marotta punta Raspadori: intreccio con Lautaro Martinez

Il futuro di Lautaro resta in bilico, ma a quanto pare non per questa stagione. Difficile, infatti, che l’Inter riesca a monetizzare per 90 milioni di euro già in questa estate. L’Inter guarda, quindi, avanti e in particolare al 2022. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i nerazzurri potrebbe tentare l’affondo per Giacomo Raspadori, tra gli interpreti della spedizione dell’Italia a Euro 2020. Il talento del Sassuolo è valutato sui 20 milioni di euro, ma Marotta potrebbe tentare di abbassare la sua valutazione tramite l’inserimento di diversi giovani nella trattativa. L’intenzione è quella di bloccare l’attaccante per il 2022, tirandosi fuori da aste e folta concorrenza l’anno prossimo.

In particolare, per le possibili contropartite tecniche, la Rosea fa i nomi di Pirola e Esposito, giovani in evidenza anche nell’ultima Serie B. Nei dialoghi anche Martin Satriano e Cesare Casadei. Anche Inzaghi avrebbe già avallato il possibile affare.