L’Inter ha scelto la strategia su Lautaro Martinez e il rinnovo: l’annuncio di Sandro Sabatini

L’Inter si gode i suoi gioielli a Euro 2020 e in Copa America, anche se ormai ne sono rimasti davvero pochi. Lukaku è stato eliminato dopo uno score di quattro gol, attualmente al secondo posto della classifica dietro a Ronaldo e Schick. La Danimarca di Eriksen è in semifinale, ma come sappiamo il talento nerazzurro è alle prese con altri problemi ben più importanti. Anche l’Uruguay di Matias Vecino è uscito dalla Copa America, ai rigori per mano della Colombia di Cuadrado, Muriel e Zapata. In gioco ci sono però ancora due top player interisti come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, stanotte anche in gol nel 3-0 sull’Ecuador che ha permesso all’Argentina di centrare la semifinale.

Calciomercato Inter, Sabatini: “Marotta pronto a tutto per il rinnovo di Lautaro”

E proprio il numero 10 di Inzaghi resta comunque al centro delle voci di calciomercato. Fino allo scorso anno il Barcellona sembrava davvero vicino a lui e soprattutto intenzionato a chiudere il colpo. Poi i problemi finanziari dei blaugrana hanno stoppato le operazioni, così come il cambio di agenti di Lautaro ha in qualche modo rallentato le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 2023. Il rapporto è molto buono con la società e, dopo la cessione di Hakimi, Marotta non ha intenzione di cedere altri big. Pochi giorni fa lo stesso agente dell’argentino ci ha raccontato in esclusiva: “Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto. Quando sarà passata questa situazione particolare parleremo con il club“.

Non a caso, il giornalista Sandro Sabatini a ‘Sport Mediaset’ ha rivelato quella che è la strategia nerazzurra su Martinez: “L’Inter farà di tutto per prolungare il contratto di Lautaro. Non sarà facile, anche perché il suo agente chiede un ingaggio importante. Marotta è pronto a respingere ogni offerta per trattenerlo a Milano”. Ad ora i presupposti per un matrimonio duraturo sembrano comunque esserci, però per mettersi al riparo da qualsiasi brutta sorpresa inevitabilmente i dirigenti dovranno arrivare a una firma nei prossimi mesi.