Calciomercato Inter: Lautaro Martinez-Atletico Madrid si fa ad agosto

In dirittura d’arrivo la trattativa per Hakimi col Paris Saint-Germain, l’Inter potrebbe veder partire anche un altro top player della rosa

Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato dell’ormai imminente cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain come di una boccata d’aria per le casse del club. L’accordo, intorno ai 65 milioni di euro, è stato trovato da tempo, adesso bisognerà aspettare i tempi tecnici e le visite mediche dell’esterno marocchino per ufficializzare l’operazione. Ma potrebbe non essere l’unico sacrificato illustre della rosa attualmente a disposizione di Simone Inzaghi, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Della sua situazione ne ha parlato, ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente Alejandro Camano: stiamo parlando di Lautaro Martinez. Tutte le parti in causa hanno espresso la volontà di proseguire insieme l’avventura, prolungando e adeguando l’ingaggio dell’argentino, protagonista in Coppa America contro l’Ecuador. Ma se non dovesse arrivare la fumata bianca, le cose potrebbero cambiare.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez ad agosto

Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, raccolte da ‘todofichajes.com, Lautaro Martinez e il suo entourage avrebbero già raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2026, da 5 milioni di euro a stagione. I ‘Colchoneros’, sostiene il citato media, sarebbero pronti ad aprire la trattativa con l’Inter per il cartellino del ‘Toro’ per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. L’allenatore dei campioni di Spagna, l’ex interista Diego Pablo Simeone, sarebbe pronto ad accogliere il calciatore nel mese di agosto per iniziare insieme al connazionale l’esperienza nella capitale spagnola. Allo stato attuale, però, appare difficile ipotizzare questo scenario, vista la volontà dell’Inter di privarsi di un solo top in questa sessione di mercato. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma l’intenzione del club di Suning è chiara.