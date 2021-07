Niente Serie A per Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United che potrebbe anche finire nell’affare Varane

La prima stagione in Premier League di Donny van de Beek non ha certamente soddisfatto le aspettative. Il centrocampista olandese è finito presto ai margini delle scelte di Solskjaer e potrebbe vedere già al capolinea la sua avventura al Manchester United. Accostato a praticamente tutte le big del calcio italiano, dall’Inter al Milan passando per la Juventus, l’ex Ajax potrebbe però finire in un’altra operazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Frabotta alla Roma in attesa di Spinazzola: la situazione

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di vCALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’ il Real Madrid avrebbe proposto al Manchester United, club molto interessato a Varane, di inserire nell’operazione il trasferimento dello stesso van de Beek, che già prima dell’approdo in Premier era stato accostato ai ‘blancos’. Ora il club iberico avrebbe riacceso la fiamma verso l’ex Ajax e lo stesso Manchester non vede di cattivo occhio tale operazione. L’olandese arriverebbe al Madrid in prestito con opzione di riscatto per il 2022. Così facendo Ancelotti avrebbe alla sua corte il sesto centrocampista utile a completare il reparto, alla luce anche del probabile addio di Isco. Van de Beek dal canto suo, nonostante partirebbe dietro nelle gerarchie, potrebbe avere comunque col tempo maggiori chance di giocare e conquistare posizioni. Un affare buono nel medio-lungo periodo.