Il Barcellona deve abbassare il monte ingaggi e potrebbe anche liberare gratis alcuni calciatori: il club però incassa il rifiuto del giocatore

Il Barcellona deve sfoltire la rosa e soprattutto abbassare il proprio monte ingaggio. Una necessità che spinge il club catalano anche a prendere in considerazione l’idea di lasciar partire gratis alcuni giocatori. Il ‘Mundo Deportivo’ ha parlato questa mattina della possibilità che a Umtiti e Pjanic venga concessa la ‘carta di libertà’, cioè la possibilità di lasciare il Barça a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un’idea che però il difensore francese non ha intenzione di prendere in considerazione. Come si legge su ‘marca.com’, infatti, Umititi avrebbe detto no alla possibilità di svincolarsi dalla società spagnola: l’idea è di restare al Barcellona almeno fino a fine estate e valutare eventuali offerte che arriveranno.