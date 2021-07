UFFICIALE | Rocchi nuovo designatore degli arbitri di A e B

Ora è ufficiale: Gianluca Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri. È arrivato quest’oggi l’annuncio con anche le parole dei protagonisti

Novità per quanto concerne il mondo arbitrale in Italia. L’ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi è ufficialmente il nuovo designatore della can che comprende i fischietti di Serie A e B. In conferenza stampa nella sede della Figc, il presidente dall’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange ha annunciato il tutto, prima del comunicato dell’AIA con l’intero organigramma: “Alla CAN A arriva Gianluca Rocchi, lui rappresenta il nuovo. Io non sono il nuovo ma colui che condurrà al nuovo. Vogliamo costruire la migliore squadra arbitrale al mondo senza narcisismi, senza pensare di essere perfetti. Vogliamo migliorare questo sistema.”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Rocchi ha quindi ammesso in conferenza: “Per me è una nuova partenza, è una sfida personale e molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Dal punto di vista tecnico cambierà poco. Non è la Can di Rocchi, ma di tutti. Sono al servizio dell’AIA per fornire un lavoro che sia al top”.