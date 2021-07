Italia-Spagna, biglietti in vendita: la decisione della Uefa

La Figc ha reso noto la decisione della Uefa sui tagliandi per Italia-Spagna, semifinale di Euro2020 in programma martedì a Wembley

Italia-Spagna soltanto per i tifosi azzurri residenti nel Regno Unito e in Irlanda. E' questa la decisione della Uefa, come preannunciato dalla Figc. In un comunicato della Federcalcio italiana si spiega che per la semifinale tra gli azzurri e le furie rosse, in programma martedì a Wembley "la UEFA – oltre ai 125 biglietti riservati alla Figc – ha destinato una quota di 6400 biglietti esclusivamente ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area (Regno Unito e Irlanda)".

Questa la nota pubblicata dalla Figc con i tagliandi che saranno acquistabili dalle ore 10 di domenica 4 luglio.