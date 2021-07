Francia, accordo in vista con Zidane: contratto record

Francia, si va verso l’avvento di Zidane come Ct: ci sarebbe già l’intesa, cifre da record per il contratto dell’ex Real Madrid

L’eliminazione precoce della Francia a Euro 2020 ha probabilmente spalancato le porte dei ‘Bleus’ a Zidane. Il tecnico, dopo la separazione con il Real Madrid, è pronto a prendere le redini della nazionale che ha trascinato già da giocatore. L’era Deschamps è ormai conclusa e dalla Spagna si riferisce anche di un accordo ormai prossimo con ‘Zizou’.

In particolare, la federazione transalpina si sarebbe convinta a venire incontro alle richieste dell’allenatore e avrebbe pronto per lui un contratto da 10 milioni a stagione. Si tratterebbe di una cifra record per un selezionatore della nazionale francese. Ma appare evidente che serva una figura del suo calibro per gestire i problemi di spogliatoio palesati dall’attuale gruppo.