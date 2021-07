Euro 2020, Ucraina-Inghilterra 0-4: Kane lancia gli inglesi in semifinale!

Definita l’ultima semifinalista di Euro 2020 con la vittoria, senza problemi, dell’Inghilterra di Southgate contro l’Ucraina di Shevechenko

Tutto facile per l’Inghilterra di Gareth Southgate che, con un roboante 0-4, ha guadagnato l’accesso alle semifinali di Euro 2020 dove ci sarà la Danimarca che, nel pomeriggio, ha superato la Repubblica Ceca di Patrik Schick.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Uomo copertina per gli inglesi Harry Kane. Il centravanti in uscita dal Tottenham è stato autore di una doppietta con la rete che ha sbloccato la sfida, ad inizio gara, e quella che l’ha messa in ghiaccio al minuto 50. In mezzo la zuccata di Harry Maguire e, per chiudere definitivamente i discorsi, il gol di Jordan Henderson al 63esimo.