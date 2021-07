Euro 2020, Repubblica Ceca-Danimarca 1-2: Schick non basta, danesi in semifinale

Euro 2020, Repubblica Ceca-Danimarca 1-2: Kjaer e compagni in doppio vantaggio nel primo tempo, inutile la rete di Schick nella ripresa

La Danimarca è la terza semifinalista di Euro 2020. Battuta la Repubblica Ceca per 2-1 nel quarto di finale a Baku, dopo una grande prestazione, specie nel primo tempo chiuso avanti di due gol. Non basta il solito Schick ai cechi, che abbandonano il torneo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Italia-Spagna: non solo Spinazzola | Un altro titolare ko

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In avvio colpisce subito la Danimarca, con il colpo di testa vincente di Delaney su angolo. Addirittura, subito due buone occasioni per il raddoppio ancora con Delaney e Damsgaard, con la Repubblica Ceca che fatica a entrare in gara. A metà tempo, riemergono i cechi, con Schmeichel attento su Holes e con Schick piuttosto pericoloso. Arriva però il raddoppio, dopo un’altra occasione per Damsgaard, ispirato da una grande giocata di Maehle (cross in ‘trivela’) finalizzata da Dolberg. Nella ripresa, entrano Krmencik e Jankto e la Repubblica Ceca preme. Subito due interventi importanti di Schmeichel sul primo nuovo entrato e su Barak, poi l’ennesimo gol di Schick, il quinto nel torneo, al volo di destro, a riaprire la partita. Il forcing alla ricerca del pareggio prosegue, ma la Danimarca ha grandi spazi per ripartire. Vaclik tiene vivi i suoi con due grandi interventi su Poulsen e Maehle, negli ultimi minuti l’assedio ceco con numerose palle scodellate in mezzo non ha esito. Danimarca in semifinale dopo 29 anni, attendendo la vincente di Ucraina-Inghilterra di stasera.

REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 1-2 – 5′ Delaney (D), 42′ Dolberg (D), 49′ Schick (R)